Serie A femminile, Pink Bari-Milan: probabili formazioni e dove vederla

Serie A femminile, tutto su Pink Bari-Milan

Di Giovanni Picchi

Nel prossimo turno di Serie A femminile il Milan di Maurizio Ganz volerà in Puglia, dove sabato alle 12.30 affronterà la Pink Bari. Rossonere a caccia dell’ottavo successo consecutivo in campionato, con la Juve nel mirino.

DOVE VEDERLA: Sky, Timvision e Milan TV (disponibile su Dazn)

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (3-5-2): Myllyoja; Marrone, Lea, Quazzico; Novellino, Weston, Piro, Silvioni, Capitanelli; Zecca, Helmvall. All.: Cristina Mitola

MILAN (3-5-2): Korenciova; Spinelli, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti.

All.: Maurizio Ganz

ORIZZONTE BIANCONERO

Qualunque sia il finale, la stagione rossonera è da considerarsi positiva per un motivo: il Milan femminile si è confermata l’anti-Juve della Serie A. Alle spalle della favoritissima squadra di Rita Guarino, giornalisti e opinionisti discutevano su chi si potesse caricare le vesti di antagonista delle bianconere: Fiorentina, Roma, anche la sorpresa Sassuolo, ma alla fine, almeno per ora, la sta spuntando il Diavolo. Che però, per storia e fiducia dei propri mezzi, non può accontentarsi della medaglia d’argento. Ganz, uno che dalle parti di San Siro ha fatto vedere cose importanti, lo sa bene, e con le sue ragazze sta facendo di tutto per beffare la Juventus. Ed il calendario suggerisce che, se il sorpasso può avvenire, lo scopriremo il 7 marzo, quando rossonere e bianconere si affronteranno sul campo, e lì sarà battaglia. Nel frattempo, però, Giacinti e compagne hanno un ultimo obiettivo rimasto: la partita con il Bari. Non steccare questo appuntamento sarà fondamentale, forse anche di più dello scontro diretto stesso.

“SCIACQUATI I PANNI IN ARNO”

Se il lavoro di mister Ganz ha una pecca, allora si tratta del gioco. Nell’ultimo periodo in particolare, le rossonere hanno avuto un calo fisico, fornendo prestazioni non molto convincenti, anche se i risultati non sono mai venuti meno. A far scorrere calcio spettacolare nelle vene delle rossonere/azzurre allora ci ha pensato la Nazionale Italiana. Mercoledì la Selezione di Milena Bertolini ha festeggiato l’accesso alla fase finale di Uefa Euro2022 strapazzando con un rocambolesco 12-0 (sì, avete letto bene) il San Marino. In una città ricca di storia come Firenze, in una cornice iconica come lo Stadio Artemio Franchi Tucceri e Fusetti hanno partecipato solo in parte ai festeggiamenti, rimaste sempre in panchina, mentre Bergamaschi e Giacinti (autrice di una doppietta) sono state protagoniste assolute del successo del tricolore. Ganz e il popolo milanista si augurano che le ragazze possano tornare in via Aldo Rossi con il giusto spirito vincente.

SCONTRO IMPARI, MA ATTENZIONE

Dopo la doppia gioia in azzurro, Valentina Giacinti vorrà ripetersi con la maglia del Milan. Davanti si troverà delle rivali non certo irresistibili: la difesa barese, infatti, è la seconda più perforata del nostro campionato, con 32 gol subiti. Per fare un paragone, il Milan ne ha subiti 6: di un altro pianeta. Inoltre, “El segna semper lée” ha come vittima preferita proprio il Bari, a cui ha rifilato in quattro partite 13 gol: 3 doppiette ed una tripletta. Letale.

Presentato così, lo scontro in programma per sabato sembra già scritto, ma il calcio post-Covid ha insegnato che non c’è nulla di scontato. La squadra di Cristina Mitola è una bestia ferita, considerando che viene da una striscia horror di 11 sconfitte consecutive in Serie A, e ci terrà a riscattarsi nel proprio stadio con un avversario prestigioso come il Milan.

POSSIBILE ESORDIO PER HASEGAWA

Dal 29 gennaio, Yui Hasegawa è ufficialmente una giocatrice rossonera. La centrocampista nipponica può vantare un palmares di tutto rispetto, considerando la giovane età (24 anni): in patria ha vinto un campionato giapponese e, con la propria nazionale, una Coppa delle Nazioni Asiatiche. Ha esordito in rossonero in Coppa Italia con il Sassuolo, e se Ganz deciderà potrebbe debuttare anche in Serie A contro il Bari. L’augurio è che Hasegawa possa adattarsi al più presto al calcio italiano ed europeo. Di certo, il talento non le manca.