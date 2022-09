Serie A Femminile – Milan-Sassuolo 3-1: commento e classifica | News

Finisce x-x Milan-Sassuolo, gara valida per la 3^ giornata del campionato di Serie A Femminile. Partono subito forte le rossonere che passano in vantaggio al secondo minuto di gioco grazie alla rete di Vigilucci. E' stato un primo tempo letteralmente dominato dal Milan che non ha rischiato nulla in difesa, infatti non si registrano parate da parte di Giuliani. La squadra di casa trova il raddoppio al 19esimo minuto di gioco grazie ad un gran gol di Grimshaw. Da lì, il Milan ha tre buone occasioni per trovare il gol del 3-0 con Mesjaz, Asllani e Grimshaw.