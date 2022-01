Serie A Femminile, Milan-Sampdoria 4-0: che partita per le rossonere

Bella vittoria del Milan femminile di Maurizio Ganz, che vince contro la Sampdoria di mister Cincotta 4-0. La partita non è mai stata in discussione, con le rossonere che al termine del primo tempo erano già sopra di tre gol. Le reti sono state siglate da Thomas al 22', Bergamaschi al 31' e Piemonte al 35'. Grande protagonista Guagni, autore di tre assist praticamente identici.

Nella ripresa i ritmi sono molto più blandi, con le rossonere che vanno in gestione. La Sampdoria entra in campo più aggressiva, ma in sostanza non si rende mai pericolosa. Il Milan, al contrario, sfiora più volte il quarto gol prima con la Bergamaschi e poi la traversa di Codina. Al 91' arriva la rete di Thomas, che sfrutta un contropiede orchestrato da Adami. Grande momento per le rossonere, che in due partite hanno segnato 10 gol e subito 0 reti.