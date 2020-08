Serie A Femminile – Milan-Florentia 1-0: vittoria all’esordio, Longo decisiva

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan Femminile ha esordito, e vinto, contro la Florentia. Al Vismara, convincente vittoria delle ragazze di Mister Federico Giunti alla prima giornata della Serie A Femminile.

Finisce 1-0 per le rossonere, risultato piuttosto bugiardo per quanto fatto vedere dalle milaniste nel corso della partita. Decisivo un gol della Miriam Longo nel primo tempo, nato da un’azione ben combinata. Peccato che al momento dell’esultanza, la Longo si sia fatta male e abbia dovuto lasciare anzitempo il campo. Nella ripresa le rossonere hanno creato tanto, senza adeguatamente concretizzare. Le avversarie hanno tirato in porta, costringendo la Korenciova alla parata, soltanto al 91′.

Insomma, nonostante le mille problematiche dovute alla condizione fisica e non solo, il Milan Femminile esce vittorioso dalla prima giornata della Serie A Femminile.

