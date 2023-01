Serie A Femminile, il Milan stende la Sampdoria 3-0: il commento

In occasione del match che segnava l'apertura del 14° turno del campionato di Serie A Femminile, il Milan allenato da Maurizio Ganz ha superato comodamente 3-0 la Sampdoria al "3 Campanili" di Bogliasco. In questo modo le rossonere inanellano il terzo successo consecutivo senza subire gol e provano a rilanciarsi in classifica.