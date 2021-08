Serie A femminile, il calendario del Milan: esordio col Verona al Vismara

Sorteggiato il calendario ufficiale della stagione 2021/2022 del campionato di Serie A femminile. Per il Milan esordio contro il Verona

Si accende la nuova Serie A femminile. Con il sorteggio del calendario ufficiale valido per la stagione 2021/22 si scalda l'inizio del prossimo campionato, previsto per il weekend del 28-29 agosto. Si ripartirà con la Juve campione in carica, le neopromosse Lazio e Pomigliano, dodici squadre pronte a sfidarsi in campo. Le rossonere, sempre allenate da Maurizio Ganz, giocheranno l'esordio contro l'Hellas Verona al Vismara. Da segnalare un finale davvero infuocato con il Derby e la Juve ravvicinate e agli sgoccioli. Manca poco al via e il Milan di capitan Giacinti e compagne, dopo le prime amichevoli e prima di debuttare anche nella Women's Champions League, non vede l'ora di cominciare.