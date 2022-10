Serie A Femminile, derby Inter-Milan: la preview / News

1 di 1

DERBY INTER-MILAN, LA PREVIEW

Derby Inter-Milan Femminile (foto: Getty Images)

(acmilan.com)

Torna la Serie A Femminile dopo il turno di riposo e per le ragazze di Ganz è tempo di Derby. Il Milan vuole approfittare dello stato di forma in crescita, valso la striscia di tre vittorie consecutive, per sorprendere le nerazzurre prime della classe e ridurre il gap con la vetta della classifica, proseguendo una tradizione che vede le rossonere sempre vincenti sul campo delle rivali cittadine. Nella nostra Match Preview andiamo a presentare tutti i temi della giornata.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Le rossonere arrivano ad il primo giro di boa della stagione galvanizzate dalle affermazioni su Parma e Sampdoria, determinate ad affrontare a testa alta le prossime sfide con le concorrenti dirette Inter e Juventus. Kosovare Asllani, autrice di tre goal nelle ultime due gare, e Michaela Dubcová, 2 assist e una marcatura nello stesso periodo, sono salite di livello e sono pronte per prendere per mano la squadra. Bergamaschi e Thrige non faranno mancare il loro apporto sugli esterni, un contributo fondamentale per la squadra che in questa Serie A ha segnato più reti in seguito a cross: quattro, tra cui tutte le ultime tre.

Ecco le convocate del Milan: Babb, Beka, Giuliani; Árnadóttir, Carage, Fusetti, Mesjasz, Soffia, Thrige, Tucceri Cimini; Adami, Cesarini, K. Dubcová, Donolato, Grimshaw; Asllani, Bergamaschi, M. Dubcová, Piemonte, Thomas.

"Ci aspetta un Derby molto sentito, c'è entusiasmo da tutte due le parti e ci sarà molto pubblico - ha commentato Mister Ganz alla vigilia -. Speriamo venga fuori una grande partita da tutte e due le squadre".

QUI INTER

Inizio di stagione convincente per le ragazze di Mister Rita Guarino, al comando della classifica da imbattute con un punto di vantaggio su Roma e Fiorentina e ben 18 goal all'attivo, quattro in più della Juventus. Le nerazzurre, dopo aver strappato il pareggio con le bianconere campioni in carica, hanno collezionato tre successi di fila con Pomigliano, Sampdoria e Como realizzando 11 reti e subendone 2. Elisa Polli, miglior marcatrice di questo campionato con cinque goal a referto, sarà l'osservata speciale della retroguardia milanista insieme a Chawinga e Karchouni.

PRE-PARTITA

La storia dei Derby nella Serie A Femminile parla di un monologo rossonero interrotto una sola volta da un colpo esterno delle rivali: l’Inter ha infatti perso cinque delle sei partite di campionato disputate contro il Milan; soltanto contro la Juventus, le nerazzurre contano più sconfitte. Le rossonere sono inoltre la squadra che ha realizzato più reti in casa dell’Inter in campionato (10), con una media di almeno tre per ogni incontro. La stracittadina potrebbe fornire la cornice per un traguardo speciale per il nostro club: arrivati a quota 197, siamo vicini ai 200 gol segnati nella massima competizione.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Inter-Milan sarà trasmessa, a partire dalle 14.30, su La7, Timvision e anche su Milan TV. Da non perdere la copertura del match su acmilan.com, i canali social rossoneri e su AC Milan Official App dove, a partire dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - la differita integrale dell'incontro.

QUI SERIE A FEMMINILE

A dirigere le contese è stato designato l'arbitro Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore. Ad assisterlo i guardalinee Nasti (Napoli) e Catallo (Frosinone), mentre il quarto uomo sarà Tropiano (Bari).

La settima giornata della Serie A Femminile si apre domani con Pomigliano-Fiorentina alle 12.30, mentre a seguire il Derby ci sarà l'anticipo serale Como-Parma; in programma domenica ci sono Sassuolo-Roma alle 12.30 e Sampdoria-Juventus alle 14.30.

Questa la classifica della Serie A TIM: Inter 13; Roma, Fiorentina 12; Juventus 11; Milan, Sampdoria 9; Parma 3; Pomigliano, Como, Sassuolo 1". Milan, Natale in testa alla classifica? I tre fattori per cui è possibile >>>