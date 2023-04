Sabatino: “Il Milan mi ha permesso di vestire la maglia di cui sono tifosa”

Le parole di Daniela Sabatino sul suo passato al Milan

"Giocare per il Brescia è stato un privilegio e un onore. Sono contenta di aver trascorso otto anni indimenticabili con loro, perché mi hanno fatto crescere e fatto capire quello che volevo essere sin da piccola, ovvero una calciatrice a tutti gli effetti. Ho conosciuto persone meravigliose con sui mi sento tutt’ora. Una piazza come Brescia deve tornare in Serie A, spero ci riescano a breve. Il Milan mi ha dato invece l’opportunità di indossare la maglia di cui sono tifosa e di avere il nove di Pippo Inzaghi che è il mio idolo. Invece, con la Fiorentina, ho avuto di nuovo la possibilità di giocare in Champions e di crescere. Sono contenta di aver fatto bene sia a Milano che a Firenze. Difficilmente le due squadre possano ancora dire la loro nella Poule Scudetto, anche se nel calcio tutto è possibile".