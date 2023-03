Roma Femminile, Spugna: “Contro il Milan gara a senso unico”

Il tecnico della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato in seguito al successo contro il Milan di Maurizio Ganz

In seguito al successo contro il Milan Femminile di Maurizio Ganz, il tecnico della Roma Alessandro Spugna ha parlato in zona mista del doppio confronto e del passaggio del turno, sostenendo come il match odierno sia stato a senso unico. Di seguito le sue parole.