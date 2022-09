Pagelle Roma-Milan Femminile: stoica Giuliani, Dubcova distratta

Un Milan inconsistente perde per 2-0 contro la Roma. La gara, valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A 2022/23, è stata decisa delle reti di Minami e dell'ex Giacinti. Prestazione sottotono per praticamente tutte le ragazze di Ganz; spiccano invece Laura Giuliani, protagonista di un'ottima prestazione tra i pali, e Angelica Soffia. Ecco, di seguito, le pagelle delle rossonere.