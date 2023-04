Milan-Juventus Femminile, tutte le info sui biglietti | NEWS

Milan contro Juventus. Biglietti in vendita per l'incrocio con le bianconere: nuovo appuntamento al PUMA House of Football

(fonte:acmilan.com) - Col morale alto per il bel successo nel Derby contro l'Inter, le rossonere sono pronte a rituffarsi in campionato per un nuovo appuntamento della Poule Scudetto. Come già accaduto due volte nella prima fase di Serie A Femminile, dopo l'incrocio contro le nerazzurre per il Milan di Maurizio Ganz sarà sfida alla Juventus. Un precedente di buon auspicio, che nella stagione regolare è risultato in due vittorie per Bergamaschi e compagne: 4-3 a Zanica e 2-1 a Vinovo. Raggiunto il terzo posto dopo i tre punti nell'ultima giornata, le rossonere vogliono cogliere un altro risultato importante e per farlo avranno bisogno del sostegno di tutti i tifosi rossoneri al PUMA House of Football. Si gioca domenica 30 aprile, calcio d'inizio alle 14.30.