Milan femminile, Selimhodzic: “Milan grande club, era uno dei miei sogni”

Noa Selimhodzic, calciatrice della primavera femminile del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club

Enrico Ianuario

Intervenuta ai microfoni di 'Milan Tv', Noa Selimhodzic ha parlato della sua esperienza vissuta fin qui al Milan. Queste le sue dichiarazioni.

Sul suo arrivo al Milan: "C’è stato un momento in cui mi sono fermata a realizzare che sto davvero giocando per il Milan. In quel momento ero molto orgogliosa di me stessa e di dove ero arrivata, perché il Milan è un grande club ed era uno dei miei sogni. Voglio far avverare i miei desideri e penso che questo sia il posto giusto per iniziare a realizzarlo".

Sulla prossima partita contro la Roma: "Credo in questa squadra e che contro la Roma andrà meglio e mostreremo un calcio migliore".

Selimhodzic sulla squadra: "Mi piacciono molto le mie compagne, sono tutte molto gentili e mi fanno sentire a mio agio. Penso che possiamo fare meglio e voglio fare bene con loro".

Sulle sue qualità: "Mi sento più forte e credo di essere migliorata anche come calciatrice in tutte le mie caratteristiche migliori, come il tiro o la visione di gioco. Credo di avere imparato a capire meglio il gioco e voglio imparare sempre di più, per diventare una giocatrice migliore. Sono molto felice di avere l’opportunità di giocare con la Primavera Femminile, mi piace molto giocare con loro e credo davvero tanto in questa squadra, penso che possa ambire a risultati importanti".

Se si sente una leader: "Sono felice di avere la possibilità di essere una leader, perché in Israele ero un punto di riferimento in campo per la mia squadra e mi piace poterlo essere anche qui. Penso che nella primavera ci siano tante leader, e questo mi piace, perché può aiutarci a raggiungere un livello più alto. Mi piace molto giocare con loro".

Sulla Viareggio Cup: "Credo che l’esperienza a Viareggio sarà molto importante per la squadra, e poter giocare questo torneo sarà utile anche per il resto della nostra stagione. Penso che la squadra farà molto bene, credo molto in loro e sarebbe un piacere per me poter scendere in campo con loro per cercare di vincere la Coppa". Milan, le top news di oggi: Origi si avvicina, Ibra titolare a Cagliari.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI