Milan Femminile, rinnovo Vitale: “Onorata di restare in rossonero”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN FEMMINILE – Novità sul Milan Femminile: a campionato finito, si lavora anche e soprattutto sul calciomercato. Qualche giorno fa, le indiscrezioni riportate dai colleghi di ‘L Football Magazine’ , davano per fatto il rinnovo di contratto per Francesca Vitale fino al giugno 2021.

A distanza di giorni, arriva la conferma dalla diretta interessata, che su Instagram scrive: “Felice e onorata di poter indossare per un’altra stagione la maglia rossonera. Grazie Milan, non vedo l’ora di scendere in campo”. Facciamo le congratulazioni alla giocatrice rossonera, difensore classe 1992, per il rinnovo con il Milan. La Vitale resterà dunque nel Milan Femminile almeno per un’altra stagione.

