Milan Femminile, ecco quando giocano le rossonere nella Poule Salvezza

IL REGOLAMENTO

Le cinque squadre si porteranno dietro dalla prima fase i punti in classifica, così come la differenza reti e gli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre al termine delle due poule, conteranno i punti ottenuti e la differenza reti nei quattro scontri diretti, due della prima fase e due della seconda. L'ultima classificata al termine della poule salvezza sarà direttamente retrocessa in Serie B, mentre la quarta classifica disputerà il playout contro la seconda del campionato cadetto.