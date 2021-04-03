Le parole di Piovani sul Milan femminile

Intervenuto nella trasmissione 'Tutto Calcio Femminile' di TMW Radio, l'allenatore del Sassuolo women, fresco di vincitore della Panchina d'Oro, Gianpiero Piovani ha parlato del Milan femminile. "Se credo all'obiettivo Champions? E' molto difficile, davanti abbiamo una corazzata come il Milan ma finché c'è vita c'è speranza. Questo detto lo porto dentro e cerco di trasmetterlo alle ragazze. Vero però che nel prossimo turno c'è la Juventus, e loro sfidano il Napoli. Se ci troviamo dietro di 6 punti, magari finisce lì. Dobbiamo comunque provare a dare ancora il massimo. Sul campo siamo già andati ben oltre i paletti dati dalla società, stiamo facendo quest'anno quello che dovevamo fare nel prossimo. Se rimarrò, però, sono sicuro che la prossima stagione sarà ancora più difficile. Ci sono già tante richieste per le nostre giocatrici, ma per qualsiasi ragazza la realtà di Sassuolo sta diventando un trampolino di lancio". Segui con noi il live testuale di Milan-Sampdoria