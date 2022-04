Milan Femminile, le rossonere convocate da Ganz per domani

Ecco le giocatrici a disposizione del Milan Femminile per la 19ª giornata di campionato. Praticamente tutte a disposizione.

Parte la volata di fine stagione anche per le rossonere di Mister Ganz, chiamate a una difficile rimonta sulla Roma nella corsa alla prossima Champions League. L'impegno è insidioso, sul campo di una squadra in ottimo momento di forma: Empoli-Milan si gioca domani alle 14.30. Queste sono le convocate per l'ottava giornata di ritorno della Serie A Femminile: