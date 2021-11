Milan femminile, Jonusaite: “Spero che riusciremo a vincere la Serie A”

La prima intervista da nuova calciatrice del Milan Rimante Jonusaite, intervenuta ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero

"Mi sento molto nervosa. E' il mio primo giorno. Spero che vada tutto bene. Sono molto orgogliosa e davvero molto emozionata. Per me è come un sogno che si avvera. L'AC Milan è una delle società più importanti al mondo. Mi piace lo stile di gioco di Valentina Giacinti. Penso che lei sia una star qui. Una gran giocatrice. Qui ci sono calciatrici molto brave e simpatiche, sono amichevoli. Mi trovo bene. E' stato un piacere giocare contro il Milan. E' stata una gran giornata per l'FC Gintra perché il Milan è il Milan, ero felice. E' stata una buona partita finita 1-1. E' stata una bella lezione per il Gintra. La Champions League è una competizione di alto rango, sono chiaramente contenta. Abbiamo vinto la prima gara. La seconda partita l'abbiamo persa. Spero di crescere con la squadra a livello individuale, non solo come squadra. Spero che riusciremo a vincere la Serie A".