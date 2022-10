Milan Femminile, Grimshaw: “Dobbiamo essere più cattive, non finalizziamo”

Su Milan-Juventus : "Sarà una partita importantissima per noi, anche perché vogliamo dimostrare quanto valiamo come squadra dopo un derby difficile . Siamo in un periodo di crescita e questa partita mi auguro che sia quella in cui facciamo vedere le cose che ci riescono meglio. Spero che dimostreremo tutta la nostra forza".

Su cosa migliorare: "Dobbiamo essere più cattive e lo dico sempre pure in italiano. Un aspetto che va tirato fuori prima a livello individuale e poi come squadra. Creiamo tantissime chance che ci portano davanti al portiere ma alla fine non finalizziamo e lo fanno le nostre avversarie". Origi, Rebic e non solo: quanti cambi per Stefano Pioli in Milan-Monza!