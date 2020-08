Milan Femminile, Ganz: “Siamo pronti a prenderci ciò che ci hanno tolto”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di ‘Milan Tv’: “Acquisti? Non è finita, siamo in attesa di altri due acquisti forti oltre a quelli che abbiamo fatto. Sono veramente contento del mercato, siamo pronti a dar battaglia, è un campionato difficile. Siamo pronti a riprenderci quello che quest’anno ci hanno tolto non per colpa nostra, ovvero la qualificazione in Champions. L’obiettivo è questo poi chissà, io parto sempre per tentare di vincere, ma è giusto fare un passo alla volta. Ci hanno stoppato a sette partite dalla fine del campionato, a nove punti dalla Juve con una gara in meno e lo scontro diretto. Non ci hanno dato la possibilità incredibile di arrivare in Champions e la possibilità di giocarci il campionato, io ci credevo nonostante i punti di svantaggio. Accettiamo la decisione ma siamo carichi di partire a 1000 già dal 22 agosto, quando partirà il nostro campionato”.

