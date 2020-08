Milan Femminile-Florentia, 6 curiosità sul primo match della stagione

MILAN NEWS – Ogni debutto porta con sé attesa, emozione, tensione, importanza, fascino. A distanza di più di sei mesi dall’ultimo impegno ufficiale, nella seconda metà dello scorso campionato, poi stoppato e concluso senza più giocare, le rossonere sono pronte a dare il via alla nuova Serie A Femminile. Al Vismara, domenica 23 agosto alle 17.45, arriverà la Florentia. Ecco 6 curiosità:

1- Nei tre precedenti fra Milan e Florentia San Gimignano in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio per risultati e gol segnati (tre a testa); la sfida più recente (novembre 2019) si è conclusa a favore delle toscane.

2- Le rossonere, per la prima volta, giocheranno in casa la prima giornata di campionato, dopo aver disputato – e vinto senza subire gol – le due precedenti gare d’esordio nella competizione in trasferta (vs Pink Bari e Roma).

3- Il Milan è l’unica squadra che ha tenuto la porta inviolata nella prima giornata in entrambe le ultime due stagioni di Serie A (6-0 alla Pink Bari e 3-0 alla Roma).

4- Solo la Fiorentina (10) ha segnato più gol del Milan (9) nella prima giornata di Serie A negli ultimi due massimi campionati.

5- Valentina Giacinti è la giocatrice che ha segnato più gol nella prima giornata degli ultimi due campionati di Serie A (5). Tutte le marcature dell’attaccante rossonera sono arrivate in trasferta (vs Pink Bari e Roma).

6- Deborah Salvatori Rinaldi è un’ex della partita: con le neroverdi ha collezionato 11 reti in Serie A, mentre in rossonero è a quota 3.

Fonte: acmilan.com

