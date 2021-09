Milan femminile, due partite in campionato e zero tiri in porta subiti | News

Secondo quanto riporta Opta Paolo, il Milan femminile di Ganz non ha subito nessun tiro in porta nelle prime due partite di campionato

Stando a quanto riportato da Opta Paolo su Twitter, il Milan femminile non ha subito nessun tiro in porta dopo le prime due giornate di campionato. "Il Milan ha vinto entrambe le prime 2 partite stagionali di Serie A in tutti i 4 campionato disputati. Continuità. Il Milan è l'unica squadra che non ha ancora subito alcun tiro in porta in queste prime 2 giornate di Serie A Femminile. Compatto", queste le parole apparse sul social. Bennacer-Kessie-Tonali, trio Milan da scudetto: ecco come possono giocare insieme