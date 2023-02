Milan Femminile, Dompig: “Vorrei essere un modello per i giovani”

L'attaccante del Milan Femminile Chanté Dompig ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla speranza di essere un modello per i giovani

Intervenuta ai microfoni Elf Voetbal, l'attaccante del Milan Femminile Chanté Dompig ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della speranza di essere un modello per i giovani e di portare il calcio femminile al top, in modo che tutte le ragazze che praticano questo sport possano sognare in grande. Di seguito le sue parole.