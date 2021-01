Milan Femminile, Čonč compie 28 anni: gli auguri social del club rossonero

NEWS MILAN – Oggi, 1° gennaio 2021, giorno di Capodanno, la centrocampista Dominika Čonč, slovena classe 1993, compie 28 anni.

Čonč, che gioca anche nella Nazionale del suo Paese, ha indossato, in carriera, le maglie di Maribor, Krka e Pomurje in patria; del Fortuna Hjørring in Danimarca; dell’Espanyol e del Málaga in Spagna prima di trasferirsi al Milan Femminile nell’estate del 2019. Nella scorsa stagione, la Čonč si è fatta notare per una doppietta nel derby della Serie A Femminile contro l’Inter Women, mentre in questa, complice qualche infortunio e l’arrivo di altre ragazze ha perso il posto da titolare inamovibile nel centrocampo di Maurizio Ganz.