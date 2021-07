Milan Femminile, Codina Panedas si presenta: “Il mio idolo? Puyol”

Codina Panedas, neo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Milan TV. Ecco cosa ha detto

Lara Codina Panedas, neo acquisto del Milan Femminile, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le parole di Codina Panedas: "Sono molto contenta perchè alla fine arrivo in un club con tanta storia, e questo è sempre un aspetto importante. Ho tanta voglia di iniziare la nuova stagione e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Voglio crescere come calciatrice e come persona e credo che questo sia il contesto giusto e perfetto per continuare a crescere e andare sempre più lontano".

Proprio per questo la Panedas dà qualche consiglio alla squadra di Ganz per la Champions: "Quando giochi la Champions devi ricordare che è una competizione estremamente seria, in qualsiasi partita può succedere di tutto contro qualsiasi avversario. Per questo durante la settimana serve essere sempre molto concentrati, e preparare al meglio tutte le partite, sapendo che non puoi sbagliare nulla. Ho tanto voglia di debuttare e soprattutto di giocare alla grande con la maglia del Milan: come ho detto è un club storico, con grande tradizione e sarà importante fare bene al debutto e in tutte le gare successive. Spero sia una stagione ricca di successi e supportateci durante questa annata. Forza Milan!".