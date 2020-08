Milan Femminile, -7 all’esordio contro la Florentia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca una settimana esatta all’esordio del Milan Femminile in campionato contro la Florentia. Le rossonere di Maurizio Ganz esordiranno al Centro Sportivo Vismara il 23 agosto contro le ragazze di San Gimignano che lo scorso campionato batterono a sorpresa la compagine meneghina ipotecando le speranze scudetto. Un avversario da non prendere sottogamba, dunque, anche se le rossonere ammirate contro l’Ajax alcuni giorni fa (5-0 alle olandesi) sembrerebbero in discreta forma.

ANCHE CAPITAN GIACINTI E’ CARICA IN VISTA DELL’INIZIO>>>