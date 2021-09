Lazio-Milan Femminile, Serena Cortesi: “Sapevo fosse la mia occasione”

Ieri il Milan Femminile ha vinto 8-1 contro la Lazio. A fine partita ha parlato Serena Cortesi. Ecco le sue dichiarazioni.

Al termine del match tra il Milan Femminile e la Lazio, finito 8-1 per le rossonere, ha parlato Serena Cortesi ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Ecco le sue parole: "Devo ringraziare Agard perché mi ha guardato e mi ha chiesto se me la sentissi, visto che tutta la settimana ci siamo allenati nelle punizioni. Anche Linda mi ha dato tanti consigli. Mi hanno passato la palla e ho detto sì, ci siamo guardate con sguardo sicuro e ho ripensato a tutta la settimana, all'anno scorso sempre in questo campo e mi sono detta che era la mia occasione. È stata un'emozione bellissima. Sto lavorando sodo, è un ambiente nuovo e mi hanno accolto molto bene. Sto cercando di imparare il più possibile". Per tutte le notizie più importanti della giornata di oggi, clicca qui >>>