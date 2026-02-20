Lazio-Milan Femminile, l'obiettivo è ritrovare i tre punti in campionato

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL — Tanta voglia di riscatto per il Milan, che arriva da due sconfitte di misura contro Roma e Fiorentina, e non vede l'ora di tornare a conquistare punti per rilanciarsi in classifica. Nonostante il gol sia mancato nelle ultime due uscite, a livello offensivo le rossonere hanno segnato tre reti in più delle avversarie in questo campionato e nel mercato invernale hanno accolto due calciatrici offensive come Kamczyk e Sesay, che hanno già messo nelle gambe i primi minuti in rossonero contro Roma e Fiorentina. Non saranno invece a disposizione di Coach Bakker le infortunate Babb, Piga e Sorelli, oltre alla squalificata van Dooren.

Alla vigilia del match, Coach Suzanne Bakker ha commentato: "Dopo due sconfitte di misura, non abbiamo perso neanche un briciolo di convinzione o di grinta. La squadra è lucida, concentrata e pronta. Contro la Lazio giocheremo con coraggio, sfrutteremo le nostre occasioni e lotteremo per ogni gol".

QUI LAZIO — Ancora imbattuta invece la Lazio in questo mese di febbraio, con una vittoria netta per 5-2 sul Genoa e due pareggi contro Como Women e Juventus. In casa, le biancocelesti non perdono addirittura da novembre: da allora, due vittorie e due pareggi tra Serie A e Coppa Italia. Diverse le ex rossonere a disposizione di Grassadonia: dalle attaccanti Karczewska e Piemonte - capocannoniere assoluta di questo campionato con 10 marcature - a Mesjasz, passando per Cesarini, trasferitasi nella Capitale questo gennaio. Il temporaneo 5° posto in classifica sarebbe il piazzamento più alto delle biancocelesti nel campionato italiano, ma sulla loro scia ci sono altre tre squadre in tre punti, compreso proprio il Milan.

PRE-PARTITA —

La Lazio ha registrato due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare casalinghe in Serie A e solo nel periodo compreso tra novembre 2024 e marzo 2025 (cinque - 3V, 2N) ha fatto meglio in termini di imbattibilità interna consecutiva. Dopo l'1-1 con il Como, invece, potrebbe pareggiare due partite di fila davanti al proprio pubblico per la prima volta nella competizione.

Soltanto contro la Juventus (cinque) la Lazio ha perso più partite in Serie A che contro il Milan (quattro al pari di Roma e Inter); la formazione rossonera è però già quella contro cui le biancocelesti hanno subito più gol nella competizione: 17.

La Lazio ha perso solo una delle ultime sette gare di Serie A (4V, 2N) dopo aver rimediato quattro sconfitte nelle cinque precedenti (1V) e non registra due segni X consecutivi dall'agosto-settembre 2024.

La Lazio (1G, 2A) è, con la Fiorentina (3G), una delle due avversarie contro cui Monica Renzotti ha partecipato a più gol in Serie A, tutte nella gara d'andata. In generale, le uniche due giocatrici che nel campionato in corso hanno contribuito a più di due marcature in una singola gara contro le biancocelesti indossano la maglia del Milan: Monica Renzotti, appunto, e Kayleigh van Dooren.

DOVE VEDERLA IN TV — In Italia, Lazio-Milan sarà visibile in diretta su DAZN. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile on demand anche la differita integrale.

QUI SERIE A WOMEN — Il direttore di gara sarà Dario Madonia della sezione di Palermo, supportato dagli assistenti Chichi di Palermo e Pasqualetto di Aprilia, dal quarto ufficiale Pica di Roma 1 e dall'addetto al FVS Di Curzio di Civitavecchia.

La 15ª giornata di Serie A Women si aprirà domani, sabato 21 febbraio, con tre partite: Napoli Women-Parma e Genoa-Como Women alle 12.30, poi Lazio-Milan alle 15.00. Domenica sarà invece il turno di Ternana-Juventus alle 12.30, Inter-Roma alle 15.30 e infine Fiorentina-Sassuolo alle 18.00.

Ecco la classifica: Roma 33; Inter 30; Juventus 27; Napoli Women 24; Lazio 23; Fiorentina 21; Como Women e Milan 20; Sassuolo 12; Ternana 10; Parma 9; Genoa 7.