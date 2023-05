Inter-Milan 0-1, terzo posto per le rossonere: il report

Al Breda è un pomeriggio caldo e questo condiziona i ritmi di un match che non riserva particolari emozioni in avvio. Al 6' un cross di Bergamaschi finisce sulla traversa, al 9' un tentativo di Karchouni non sorprende un'attenta Giuliani. L'Inter fa possesso, il Milan non concede spazi e genera, su calcio piazzato, la migliore chance della prima mezzora al 27': colpo di testa all'indietro di Nouwen, Durante si protende per parare e sulla respinta Vigilucci non riesce a ribadire in rete. Le nerazzurre rispondono con le ripartenze di Chawinga, ma né loro né le rossonere - con Bergamaschi e Grimshaw - riescono a sfondare in una prima frazione che si chiude a reti inviolate.