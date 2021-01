Coppa Italia Femminile: Sassuolo-Milan 1-1: rossonere beffate | LIVE

Live Sassuolo-Milan Femminile

Sassuolo (4-3-3): Lemey, Philtjens, Lenzini, Filangeri, Monterrubbiano, Dubcova, Orsi, Brignoli, Pirone, Santoro, Mihashi. A disp.: Lugli, Brundin, Buheja, Da Canal, Tomaselli, Micheli, Battelani, Pellinghelli, Cambiaghi. Allenatore: Piovani

Milan: (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Conc, Simic, Boquete, Rizza; Dowie, Giacinti. A disp.: Piazza, Rask, Grimshaw, Kulis, Spinelli, Nano, Tucceri, Tamborini, Mauri. Allenatore: Ganz

Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti allo Stadio “Enzo Ricci”, dove tra poco, alle ore 14:30, si disputerà Sassuolo–Milan, gara valida per l’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

SEGUI IL LIVE!

1′ – Si comincia: primo pallone per la squadra padrone di casa.

2′ – Subito primo calcio d’angolo per le rossonere con il Milan pericoloso. Colpo di testa della Bergamaschi respinto sulla linea da un difensore del Sassuolo.

6′ – Altro corner per il Milan e ancora Bergamaschi di testa. Palla centrale.

8′ – Sassuolo vicinissimo al gol! Colpo di testa di Pirone, alla prima grande occasione del match, ma miracolo del portiere rossonero che salva il Milan.

11′ – Cross di Conc per la testa di Giacinti, che in volo di testa mette ampiamente fuori.

19′ – Grande equilibrio in questo inizio di gara con le rossonere che prendono possesso della metà campo avversaria cercando il varco giusto.

20′ – Bel numero di Boquete sulla fascia mancina, la spagnola mette in mezzo per Dowie che non riesce a girarsi e concludere. Le rossonere reclamano un tocco di mano.

29′ – Milan ora padrone del campo, con le neroverdi chiuse nella propria metà campo.

37′ – Grande occasione per il Sassuolo con Monterrubbiano che col destro a tu per tu con Korenciova non riesce a segnare: bella parata dell’estremo difensore rossonero.

43′ – GOOOOOL! VALENTINA GIACINTI!

43′ – Bella palla di Boquete per il capitano rossonero che di destro sblocca il match!

FINISCE IL PRIMO TEMPO AL RICCI

50′ – Ammonita Korenciova per perdita di tempo.

52′ – Ammonita Dowie per gioco scorretto.

56′ – Fuori Conc dentro Mauri.

58′ – Doppio cambio Sassuolo dentro Tomaselli e Buheja, fuori Monterrubbiano e Santoro.

67′ – Conclusione di Mauri, parata facile di Lemey.

68′ – Fuori Dowie, dentro Grimshaw.

72′ – Grimshaw spreca il 2-0! Servita alla perfezione da Giacinti la centrocampista sbaglia clamorosamente a porta vuota.

77′ – Fuori Brignoli dentro Battelani.

79′ – Occasione ottima per Buheja che calcia bene ma Korenciova para con sicurezza.

83′ – Sinistro alle stelle da buonissima posizione di Philtjens: la belga spreca tutto.

90′ – Colpo di testa di Cambiaghi, da poco in campo, che impegna Korenciova.

90′ – 5 minuti di recupero

91′ – Gol del pareggio! Errore della retroguardia rossonera e Philtjens col mancino segna il gol dell’1-1. Beffa per la squadra di Ganz.

95′ – Termina qui. 1-1 al Ricci, con le rossonere beffate nel finale. Tutto rinviato al match di ritorno in programma al Vismara tra due settimane.

MILAN, QUANTI RIGORI… ECCO L’ANALISI CASO PER CASO >>>