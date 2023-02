Coppa Italia femminile: il Milan vola in semifinale con Asllani

Un gol di Asslani fa esultare il Milan femminile, le ragazze di Ganz superano il doppio confronto con le viola

Emiliano Guadagnoli

(fonte: acmilan.com) - Esultano le rossonere. L'1-1 del PUMA House of Football - risultato finale al termine del ritorno dei Quarti di finale - qualifica le ragazze di Maurizio Ganz alle Semifinali di Coppa Italia 2022/23. Il doppio confronto con la Fiorentina si è chiuso così sul 2-1 in favore del Milan, complice il vantaggio di misura acquisito a Sesto Fiorentino nella gara d'andata. Al vantaggio di Asllani su rigore ha risposto il pari di Hammarlund nel finale di una prima frazione tutto sommato equilibrata. Nel corso della ripresa, poche le emozioni così come le occasioni da rete costruite da entrambe le formazioni, abili le rossonere a gestire il punteggio e limitare i rischi fino al triplice fischio.

Fiducia rinnovata da parte di Mister Ganz verso l'11 che ha sconfitto la Juve nell'ultimo turno di campionato, unica novità di giornata l'inserimento tra i pali di Selena Babb dal primo minuto. E proprio l'estremo difensore rossonero si è rivelato decisivo con alcuni interventi importanti, uno dei quali in particolare a recupero inoltrato. Tra le numerose note positive anche il ritorno al gol di Kosovare Asllani - non al meglio e uscita anzitempo - e la solidità mostrata da tutto il reparto difensivo. L'atteggiamento e lo spirito osservati nelle ultime due uscite non possono che inorgoglire lo staff e il pubblico rossonero, e l'obiettivo a questo punto della stagione sarà quello di giocarsi al meglio le proprie carte nelle due competizioni. Ad attendere le rossonere in Semifinale sarà la Roma, che ha eliminato il Pomigliano.

LA CRONACA

Il primo squillo in apertura gara è del Milan: traversone di Thomas e Asllani colpisce al volo, sinistro che termina largo di poco al 3'. Ritmi blandi e manovre poco fluide caratterizzano l'avvio di partita delle due formazioni, che faticano ad accendersi negli ultimi metri. Tra il 18' e il 21' le viola aumentano la pressione e costruiscono due chance, prima con il destro a giro di Zamanian respinto in angolo da Babb, poi con il tentativo in ripartenza - alto - di Longo. Alla mezzora arriva l'episodio che sblocca la sfida: Piemonte indirizza verso la porta e trova la deviazione con il braccio di Agard, è calcio di rigore per il Milan. Dal dischetto, Asllani spiazza Baldi con freddezza e firma l'1-0 al minuto 31. Nel finale di frazione, però, le ospiti ristabiliscono la parità: Babb risponde presente al diagonale mancino di Longo, ma Hammarlund aggiusta in rete di testa sulla respinta, 1-1 all'intervallo.

La Fiorentina approccia meglio la seconda metà di gara: al 47' Kajan si accentra e piazza il sinistro, alto da ottima posizione. Superato il brivido in avvio, la partita perde vivacità e si assesta su binari favorevoli alle rossonere, che difendono il vantaggio nel punteggio senza rinunciare alla fase offensiva. Al 62' Grimshaw imbuca per Thomas, Baldi e Cafferata allontanano il cross velenoso della francese in extremis prima del tap-in di Piemonte. Le ospiti tornano a farsi vedere dalle parti di Babb con un altro colpo di testa di Hammarlund, stavolta largo al minuto 68. Al 72'Grimshaw scodella per Piemonte che anticipa Baldi di testa ma non trova lo specchio, mentre due minuti più tardi è ancora la scozzese protagonista con un destro - largo sul primo palo - in inserimento. La Fiorentina spaventa il Milan solo nel recupero: Kajan accelera e si presenta a tu-per-tu con Babb, che ipnotizza il sinistro a botta sicura dell'esterno viola con un intervento decisivo. Finisce 1-1 e le rossonere volano in Semifinale.

IL TABELLINO

MILAN-FIORENTINA 1-1

MILAN (4-3-3): Babb; Árnadóttir, Mesjasz, Nouwen, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello (20'st Adami), K. Dubcová (41'st Vigilucci); Thomas, Piemonte, Asllani (1'st Thrige). A disp.: Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Guagni, Soffia. All.: Ganz.

FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Cafferata (39'st Monnecchi), Tortelli, Agard, Tucceri Cimini; Jóhannsdóttir, Zamanian (39'st Severini), Parisi (24'st Mijatović), Kajan; Hammarlund, Longo. A disp.: Schroffenegger; Breitner, Eržen, Jackmon, Vitale; Vero. All.: Panico.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Gol: 31' rig. Asllani (M), 45' Hammarlund (F).

