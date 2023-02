Aubameyang, escluso dal Chelsea medita l’addio: occasione per il Milan?

Aubameyang vorrebbe lasciare il Chelsea dopo essere stato escluso dalla lista Champions: questa potrebbe essere un'occasione per il Milan

Enrico Ianuario

La campagna faraonica invernale del Chelsea ha fatto contento tanti tifosi dei 'blues'. Più di 300 i milioni spesi dalla nuova proprietà americana per comprare tanti ottimi calciatori come Mudryk, Madueke e il campione del mondo Enzo Fernandez. Nonostante tanto entusiasmo generato da questi colpi in entrata, c'è chi non è affatto felice. E' il caso di Pierre Emerick Aubameyang, il quale di recente è stato escluso dalla lista Champions.

In questa stagione, il calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan ha segnato appena tre gol in 17 presenze tra Premier League e Champions League, di cui due realizzati proprio contro i rossoneri nel doppio impegno europeo. Nonostante la carta d'identità segni 33 vicino all'età, Aubameyang è sicuramente un attaccante di assoluto livello internazionale e che potrebbe dare ancora moltissimo in Europa. Vista la decisione del club inglese, però, l'ex Arsenal starebbe pensando di dire addio al Chelsea.

Questa potrebbe rappresentare una vera e propria occasione di mercato, specialmente per il Milan che potrebbe riabbracciare il talento lasciato partire fin troppo presto. Oltre ad essere prezioso in ottica lista UEFA, Aubameyang potrebbe diventare il perno assoluto dell'attacco rossonero. E' doveroso sottolineare, però, che si tratta di una mera supposizione, in quanto, ad oggi, non ci sarebbe una trattativa tra il Milan e il Barcellona, club proprietario del cartellino del giocatore. Anzi, c'è di più: Aubameyang potrebbe presto lasciare il Chelsea, ma non per trasferirsi a Milanello.

Secondo quanto riferisce 'Relevo', il gabonese starebbe pensando di trasferirsi nel campionato statunitense. Su di lui, infatti, si è registrato l'interesse dei Los Angeles FC, squadra in cui milita l'ex capitano della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini. Secondo il portale, le trattative sarebbero in fase avanzata, anche se resterebbero da limare alcuni dettagli con il Barcellona. Qualora, per assurdo, dovesse saltare la trattiva, Aubameyang potrebbe tornare utile a diverse squadre in Europa. Come il Milan.