Coppa Italia femminile, Juventus-Milan 5-3: cronaca e tabellino di acmilan.com

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - È la Juventus a raggiungere la Roma in Finale di Coppa Italia Femminile: il Milan, infatti, esce sconfitto nella Semifinale di ritorno per 5-3. Un risultato che però non fornisce, da solo, una visione complessiva di ciò che è stata la partita di Vinovo, con le rossonere perfette nella prima ora di gioco per un punteggio momentaneo di 3-1 per la squadra di Ganz, a metà strada da quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta.

Il gol in avvio di Thomas e la doppietta a inizio secondo tempo di capitan Bergamaschi, invece, resteranno soltanto come istantanee di una partita che il Milan ha chiuso in 10, per la doppia ammonizione ricevuta da Tucceri Cimini. Per le rossonere lo sguardo adesso andrà rivolto agli ultimi due appuntamenti della stagione, entrambi in campionato: sabato pomeriggio il Derby sul campo dell'Inter prima dell'ultima giornata al Vismara, ancora contro la Juventus.

LA CRONACA

Tante assenze per le rossonere - Giuliani, pur in panchina, oltre a Codina, Grimshaw e Jane - che però iniziano la partita con un piglio deciso e concentrato. La prima conclusione è di Bergamaschi al 5' (palla larga sul fondo), e al 9' il Milan passa con Thomas, che in ripartenza anticipa Aprile con un pallonetto. La Juve risponde con Staskova al 12', Tucceri Cimini salva sulla linea. Sono le rossonere comunque a fare la gara: al 20' il sinistro di Adami conclude una mischia in area, ma Aprile blocca a terra. Il prosieguo della prima frazione vede una Juventus prevalentemente in possesso con un Milan sempre attento a ripartire con verticalizzazioni improvvise. Al 40' si fa vedere in avanti Thomas, ma il suo traversone non trova l'inserimento di una compagna.

Ben più movimentato l'avvio di ripresa: al 49' arriva il raddoppio delle rossonere con Bergamaschi, che dopo aver ricevuto il lancio di Piemonte resiste alla pressione di Lundorf e batte Aprile in uscita. 120 secondi dopo la Juventus accorcia le distanze con Stašková, lesta a ribadire in rete una respinta di Babb. La portiere olandese non si fa sorprendere da una conclusione insidiosa di Bonfantini, e al 57' arriva il tris del Milan ancora con Bergamaschi, che dopo essersi fatta dire di no da Aprile ribadisce in rete con un tap-in. Alle rossonere servirebbero altri tre gol per portare il doppio confronto ai tempi supplementari: la Juve alza il baricentro e trova tre reti nel giro di 12 minuti. Al 68' accorcia Stašková con la doppietta personale, al 78' un destro dal limite imparabile di Bonansea e all'80' Caruso spiazza Babb su un calcio di rigore concesso per fallo da ultimo uomo di Tucceri Cimini (espulsa) su Bonfantini. Nel finale le bianconere trovano anche il quinto gol con Boattin. Fischio finale.

DICHIARAZIONI POST-PARTITA

"Ci siamo complicati la vita con il 6-1 dell'andata, ma oggi le ragazze sono andate decise in campo per fare una grande gara", le parole nel post partita di Mister Maurizio Ganz. "Abbiamo giocato bene, ma non è bastato. È chiaro che sul 3-1 abbiamo provato a fare qualcosa in più, ci siamo sbilanciati per poi subire la rimonta della Juventus. Abbiamo lasciato lì un paio di occasioni, loro ci hanno punito. Oggi comunque non posso rimproverare niente alla squadra, che ha giocato la partita che abbiamo pensato in settimana".

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 5-3

JUVENTUS (4-3-3): Aprile; Lundorf (22'st Hyyrynen), Lenzini, Sembrant (40'st Panzeri), Boattin; Rosucci (32'st Zamanian), Nilden (22'st Bonansea), Grosso; Caruso, Stašková, Bonfantini (40'st Arcangeli). A disp.: Forcinella; Gama, Cernoia, Beccari. All.: Montemurro.

MILAN (3-4-3): Babb; Árnadóttir, Agard (43'st Thrige), Fusetti; Guagni, Adami, Boureille, Tucceri Cimini; Thomas, Piemonte (43'st Longo), Bergamaschi. A disp.: Cazzioli, Giuliani; Kirschstein; Selimhodzic; Cortesi, Miotto, Stapelfeldt. All.: Ganz.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Gol: 9' Thomas (M), 4'st e 12'st Bergamaschi (M), 6'st e 23'st Stašková (J), 33'st Bonansea (J), 35'st rig. Caruso (J), 42'st Boattin (J).

Ammonita: 18'st Tucceri Cimini (M).

Espulsa: 34'st Tucceri Cimini (M) per doppia ammonizione. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

