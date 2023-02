Como-Milan Femminile, il match preview di ‘acmilan.com’ | News

Il Milan Femminile come prossimo impegno avrà la sfida contro il Como. Ecco il match preview di 'acmilan.com'

(fonte: acmilan.com) La trasferta di Seregno contro il Como Women archivierà la prima fase del campionato di Serie A Femminile, che le rossonere possono ancora sperare di chiudere tra le prime quattro della classifica migliorando la quinta posizione attuale. Dopo questa 18ª giornata il campionato si dividerà nelle due Poule, Scudetto e salvezza, che esprimeranno in primavera i verdetti di questa annata. Prepariamoci alla sfida di domenica (ore 14.30) con la nostra presentazione.

QUI PUMA HOUSE OF FOOTBALL

Gli impegni con le nazionali hanno consegnato a Mister Ganz una rosa un po' incerottata: non ci saranno Guðný Árnadóttir a causa di una botta alla spalla, e Lindsey Thomas, alle prese con qualche acciacco da risolvere. Recupera invece Marta Mascarello, che aveva saltato l'ultima di campionato con il Pomigliano. Sicure assenti le lungo degenti Silvia Rubio, Rimantė Jonušaitė e Chanté Dompig. Dopo cinque vittorie nelle ultime sei di campionato, le rossonere puntano a chiudere in bellezza la regular season.

Mister Ganz si è espresso così alla vigilia della partita: "Una partita importante che arriva dopo la sosta, in cui molte giocatrici sono state in nazionale. Non sarà facile perché abbiamo avuto pochi giorni per prepararla, ma siamo comunque pronti a dar battaglia".

Queste le convocate rossonere: Babb, Fedele, Giuliani; Carage, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Nouwen, Soffia, Thrige, Zanini; Adami, Bahlouli, K. Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Vigilucci; Asllani, Bergamaschi, Piemonte, Sevenius.

QUI COMO WOMEN

Momento non positivo per il Como Women, che ha perso le ultime tre partite consecutivamente e non vince da cinque: la formazione lariana, che ha in rosa due ex rossonere come Mária Korenčiová e Nina Stapelfeldt, è ormai sicura di partecipare alla Poule salvezza. Nella seconda fase della stagione si giocherà la permanenza in massima serie con Parma, Sampdoria, Sassuolo e Pomigliano, cinque squadre racchiuse in 4 punti nella classifica attuale.

Il direttore generale del Como Miro Keci ha parlato ai canali ufficiali del club: "In questo momento la pausa nazionali ci serviva per recuperare qualche infortunata. Dal punto di vista del gioco ci stiamo sempre esprimendo al meglio, e questo ci fa guadare positivamente ai prossimi impegni".

PRE-PARTITA

L'unico precedente tra Milan e Como in Serie A si è concluso 3-3, lo scorso 20 novembre. Il Milan ha vinto quattro delle cinque partite disputate nel 2023 in Serie A (1P). Nel nuovo anno solare infatti, solo la Roma (15) ha collezionato più punti delle rossonere nel massimo campionato (12). Per contro il Como è, con la Sampdoria, una delle due formazioni che nel periodo non hanno conquistato nemmeno un punto in casa. Il momento positivo delle rossonere è confermato da altri due dati: le rossonere hanno mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sei gare di Serie A e hanno vinto tutte le ultime quattro trasferte di Serie A.

DOVE VEDERE IL MILAN IN TV

Como Women-Milan verrà trasmessa in Italia in diretta alle 14.30 di domenica 26 febbraio su TIMVision e Milan TV. Da non perdere la copertura su acmilan.com, i canali social ufficiali rossoneri e AC Milan Official App dove, dal giorno dopo, sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Arbitrerà la sfida il signor Gabriele Sacchi di Macerata, coadiuvato dai due assistenti Cosimo Schirinzi di Casarano e Domenico Russo di Torre Annunziata. Quarto uomo Valerio Gambacurta di Enna.

La 18ª giornata della Serie A femminile si è aperta oggi, sabato 25 febbraio, con due partite: Inter-Fiorentina 3-1 e Pomigliano-Sassuolo 0-2. Nel programma di domani, Sampdoria-Roma alle 12.30, Como-Milan e Juventus-Parma alle 14.30.

Questa l'attuale classifica della Serie A Femminile: Roma 45; Juventus 37; Inter 35*; Fiorentina 34*; Milan 31; Sassuolo 17*; Pomigliano 14*; Parma 13; Como Women 11; Sampdoria 10. (* = una partita in più) Milan, una big spagnola ti fa concorrenza per Pulisic >>>

