Milan femminile, le date della nuova stagione: si parte il 27 agosto

La Serie A Femminile sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà in due fasi . Nella prima fase , le squadre si affronteranno tra loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate. Successivamente, nella seconda fase , le prime 5 della graduatoria accederanno a una poule scudetto , con il palio il titolo di campione d’Italia (prima classificata) e l’accesso alla UEFA Women’s Champions League (prima e seconda classificata); le ultime 5 si affronteranno, invece, in una poule salvezza. L’ultima retrocede direttamente in Serie B e la penultima dovrà giocarsi la salvezza in una gara di play-out contro la seconda del campionato cadetto.

Le 5 squadre di ciascuna poule si affronteranno in un girone all’italiana, con 4 gare di andata e 4 gare di ritorno per ulteriori 10 giornate complessive (2 turni di riposo ciascuno). In questa seconda fase, le società ripartiranno con i punti conseguiti nella prima fase. Contestualmente, è stata ripristinata la formula della Supercoppa in gara unica in luogo della Final Four, che nelle ultime due stagioni ha riscosso particolare successo. Mercato Milan e Top news: svolta per Maldini, novità clamorose su Renato Sanches >>>