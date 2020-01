Milan Femminile, Thorvaldsdottir: “Contenta di essere qui: mi sento bene”

NEWS MILAN – Berglind Björg Thorvaldsdottir, attaccante islandese classe 1992, ha esordito ieri con il Milan Femminile: doppietta, decisiva, nel 3-2 delle Rossonere di Maurizio Ganz sulla Roma Femminile al ‘Vismara‘ in occasione della prima gara del girone di ritorno di campionato.

Queste, nel post-partita, le dichiarazioni di Thorvaldsdottir ai microfoni di ‘Milan TV‘: “Mi sento molto bene, è stato uno sforzo di squadra, abbiamo fatto un ottimo lavoro, non abbiamo mai mollato ed è grazie questo che abbiamo vinto. Sono molto contenta di giocare per il Milan, mi sento bene e non vedo l’ora di giocare questo girone di ritorno. Mi trovo molto bene con le mie compagne di squadra e con tutte le persone del club, gli allenatori sono fantastici e sono veramente contenta di essere qui”.

Particolarmente soddisfatto, al termine dell’incontro con le Giallorosse di Betty Bavagnoli, anche il tecnico milanista Ganz: per le sue dichiarazioni, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android