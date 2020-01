Milan Femminile: mercoledì il recupero contro la Pink Bari

MILAN FEMMINILE – Mercoledì 29 gennaio alle 12.00, il Milan Femminile recupererà il match contro la Pink Bari al Centro Sportivo Vismara. La gara era inizialmente in programma il 7 dicembre, ma venne rinviata poiché le pugliesi non riuscirono a raggiungere Milano a causa della nebbia presente all’aeroporto di Bari. In caso di vittoria mercoledì il Milan di Maurizio Ganz raggiungerà la Fiorentina al secondo posto in classifica.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android