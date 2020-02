Milan femminile, le quattro curiosità sul match con il Tavagnacco

NEWS MILAN – (fonte:acmilan.com)

Reduci da tre vittorie consecutive in campionato – contro Roma, Orobica e Inter -, le rossonere di Mister Maurizio Ganz si preparano ad affrontare in trasferta il Tavagnacco per la 15° giornata di Serie A Femminile. In attesa del big match di settimana prossima contro la Fiorentina, fondamentale per la corsa a un posto valido per la Women’s Champions League, le rossonere puntano a proseguire nel loro momento positivo. Ecco, in attesa del fischio d’inizio, alcune statistiche legate a questa sfida:

1- Il Tavagnacco ha perso tutti e tre i confronti con il Milan in Serie A e l’unica occasione in cui ha trovato il gol contro le rossonere è stata nell’unico precedente in casa.

2- Il Milan ha vinto tutte le ultime quattro gare di campionato; non è mai arrivato a cinque successi di fila nella competizione.

3- Valentina Giacinti ha trovato il gol nelle sue ultime due presenze di campionato, rispettivamente contro Pink Bari e Inter: l’attaccante rossonera non va a segno in tre gare di fila della sua squadra in Serie A femminile da aprile 2019.

4- Dominika Čonč è la miglior marcatrice del Milan in trasferta nel campionato in corso, con quattro reti. L’ultima rete in Serie A lontano da casa per la centrocampista rossonera è arrivata contro l’Orobica lo scorso 25 gennaio.

INTANTO DE LAURENTIIS TUONA CONTRO GLI ARBITRI, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android