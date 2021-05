Milan femminile, Gazidis: “Orgoglioso delle nostre ragazze” | News

van Gazidis, amministratore delegato rossonero, ha inviato una lettera a tutti i dipendenti per complimentarsi con il Milan femminile

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha scritto una lettera a tutti i dipendenti del club rossonero. Gazidis ha fatto i complimenti al Milan femminile. Ecco cosa ha scritto: "Buongiorno a tutti, vi scrivo dopo avere assistito alla Finale di Coppa Italia Femminile, ieri sera a Reggio Emilia. Sebbene il risultato non sia stato quello desiderato, voglio veramente condividere il mio grande orgoglio per le nostre ragazze. La loro prestazione è stata superba: non hanno mai mollato, hanno giocato con grande determinazione e qualità fino alla fine, solo sconfitte alla lotteria dei calci di rigore. Il loro impegno e il loro legame per il Club è una lezione per tutti: un Team che ha dimostrato cosa significa essere il Milan, essere Rossonere. Dovremmo prendere anche esempio dal loro carattere indomito per spingere il Club verso un nuovo sviluppo per gli anni a venire: dare tutto l'uno per l'altro e per il Club per riuscire a riportarlo, passo dopo passo, laddove merita, ai vertici del calcio. Grazie a tutte le nostre atlete, al Mister Ganz e a tutto lo Staff, per questa incredibile stagione, attendendo con fiducia la prossima: perché con questo spirito non ci sono limiti alle ambizioni. Con grande orgoglio, per tutti noi, per il nostro Club".