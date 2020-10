LIVE PM – Milan-Inter Femminile: segui con noi la diretta del match

LIVE MILAN-INTER FEMMINILE

Il Milan, allenato da Maurizio Ganz, arriva all’appuntamento del derby con 12 punti in classifica, frutto di 4 vittorie e una sola sconfitta. L’unica battuta d’arresto che le Rossonere hanno avuto, è stata contro la Juventus, nella sfida persa per 0-1 e giocata a San Siro.

L’Inter, allenata da Attilio Sorbi, dopo aver perso le prime 2 partite di campionato contro Fiorentina e Sassuolo, ha ottenuto 3 risultati utili consecutivi che hanno proiettato le Nerazzurre a quota 7 punti in classifica.

Milan-Inter, gara valida per la 6^ giornata del campionato di Serie A Femminile.