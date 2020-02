Algarve Cup – Italia Femminile, convocate 4 calciatrici del Milan Femminile

NEWS MILAN – Milena Bertolini, Commissario Tecnico dell’Italia Femminile, ha convocato 23 calciatrici, che si raduneranno giovedì 27 febbraio, a Venezia, per partire nella stessa serata alla volta del Portogallo, dove le Azzurre prenderanno parte, dal 4 al 12 marzo prossimi, all’Algarve Cup. Tra le convocate della Bertolini, ben 4 calciatrici del Milan Femminile di Maurizio Ganz, vale a dire Laura Fusetti, Linda Tucceri Cimini, Valentina Bergamaschi e Valentina Giacinti.

Questo l’elenco completo delle convocate dell’Italia Femminile:

PORTIERI: Laura Giuliani (Juventus), Rachele Baldi (Empoli Ladies), Katja Schroffenegger (Florentia San Gimignano);

DIFENSORI: Sara Gama (Juventus), Cecilia Salvai (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women), Elena Linari (Atletico Madrid), Laura Fusetti (AC Milan), Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

CENTROCAMPISTE: Manuela Giugliano (AS Roma), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Marta Mascarello (Fiorentina Women), Valentina Bergamaschi (AC Milan);

ATTACCANTI: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Daniela Sabatino (Sassuolo), Stefania Tarenzi (FC Inter), Barbara Bonansea (Juventus), Tatiana Bonetti (Fiorentina Women).

