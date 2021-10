Milan, Puma pronta a lanciare la nuova maglia “King” (FOTO)

La Puma, sponsor tecnico del Milan, è pronto a lanciare la nuova maglia King. Ecco l'anticipazione dal portale Footy Headlines

Novità in casa Milan. Puma , sponsor tecnico del club rossonero, ha deciso di lanciare la la nuova maglia dal nome "King" . Questa nuova divisa, che presto sarà disponibile per le altre squadre targate Puma, prende il nome di “Puma Milan Football Heritage Jersey" . La vendita inizierà a partire da marzo 2022. Ecco la foto pubblicata dal sito specializzato Footy Headlines

In questa nuova maglia del Milan non ci sarà il main sponsor Emirates e non sarà indossata in occasione delle gare ufficiali. Insomma, un vero oggetto da collezione. Il colore principale è il nero, abbinato al bianco, mentre sulle maniche spicca il rosso. Il logo Puma, invece, viene collocato sul petto a destra.