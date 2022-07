Milan, i calciatori rossoneri mostrano la nuova seconda maglia indossata

Nella giornata di ieri, attraverso i suoi canali social ufficiali il Milan ha svelato quella che sarà la seconda maglia per la stagione 2022/23. La divisa, come vuole la tradizione, è prevalentemente di colore bianco; a differenza di quella utilizzata dal Milan durante il corso della scorsa stagione, la tonalità del colore è nettamente più lucente e niveo. Inoltre, quest'anno Puma ha deciso di corredare il kit tipicamente utilizzato per le partite decisive di 7 strisce orizzontali rossonere, poste in parallelo nella zona del ventre. Nelle idee del brand tedesco, questo dettaglio rappresenta i 7 trionfi del Milan in Champions League. La versione da portiere della divisa è di colore viola.