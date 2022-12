Milan, oggi il gol di Rivera nel 1967: ricordiamo la splendida rete

Rivera è stato uno dei capitani più iconici della gloriosa storia del Milan. Chiudiamo l'anno, ricordando il suo gol nel 1967

Emiliano Guadagnoli

Il Milan è una squadra che nella sua storia ha vinto tantissimo e nei quali ranghi sono passati tantissimi campioni. Anche negli ultimi anni di successi, i rossoneri hanno la possibilità di avere tra le loro fila giocatori assolutamente importanti. Non solo negli anni più vicini a noi, anche nel passato, i rossoneri hanno avuto tantissimi campioni. Uno di questi è senza dubbio Giovanni Rivera. Il 31 dicembre del 1967, l'italiano mise a segno un bellissimo gol contro il Bologna che concluse l'anno rossonero in bellezza. Chiudiamo quindi al meglio in 2022, ricordando la carriera di uno dei capitani più importanti e forti nella storia del Milan.

Milan, Rivera nella storia del club rossonero — Giovanni Rivera, detto Gianni, nasce ad Alessandria il 18 agosto 1943. Ha esordito in Serie A a 15 anni con la maglia dell'Alessandria, per poi passare al Milan, squadra nella quale ha militato per diciannove stagioni ottenendo, tra gli altri, tre titoli italiani, due europei e uno intercontinentale. Rivera è stato il primo giocatore a vincere Pallone d’Oro italiano nel 1969. Al Milan, Gianni, è stato uno dei capitani più iconici dei rossoneri.

Nel Milan, Rivera brucia le tappe tanto da vincere uno scudetto e una Coppa dei Campioni non avendo ancora 20 anni di età. Nel 63 viene battuto solamente da Lev Jascin per il Pallone d'Oro. Premio individuale che non tarda ad arrivare: per Rivera il massimo riconoscimento individuale arriva nel 1969. Rivera lotta e rimane al Milan anche negli anni difficili come il 77 dove i rossoneri sfiorano la retrocessione. Nel 1979 il ritiro e l'ingresso nei quadri societari, che durerà fino all'avvento di Silvio Berlusconi.

Con il Milan ha segnato 164 reti in 658 presenze. Con i rossoneri ha vinto 3 Campionati italiani (stag: 1961/62; 1967/68; 1978/79); 2 Coppe dei Campioni (1962/63; 1968/69); 1 Coppa Intercontinentale (1969); 4 Coppe Italia (1966/67; 1971/72; 1972/73; 1976/77); 2 Coppe delle Coppe (1967/68; 1972/73). Insomma, un campione che ha lasciato un grosso segno nella storia del Milan.