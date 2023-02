Milan, 37 anni fa Berlusconi diveniva proprietario del Diavolo

Oggi è il numero uno del Monza , ma è passato alla storia indubbiamente per quanto fatto da presidente e proprietario del Milan . Ovviamente stiamo parlando di Silvio Berlusconi , che esattamente 37 anni fa, il 10 febbraio 2023, acquisiva ufficiosamente la società rossonera.

Il 10 febbraio 1986 Silvio Berlusconi diventava proprietario del Milan

La ratificazione ufficiale, in realtà, arrivava 10 giorni più tardi, il 20 febbraio, mentre il 24 marzo il Cavaliere diventava presidente del club di via Aldo Rossi. Alla guida del MilanBerlusconi si è dimostrato il più vincente della storia della società, grazie agli 8 scudetti, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Mondiale per Club.