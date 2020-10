Milan, a 40 anni dalla scomparsa di Carlo Annovazzi: ecco il ricordo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il 10 ottobre 1980, morì un grande ex centrocampista del Milan: Carlo Annovazzi.

Annovazzi militò in rossonero per 9 stagioni (dal 1944 al 1953), giocando in totale 292 partite con il Diavolo e segnando anche 54 gol. Nato e morto a Milano, Annovazzi in campo era abile sia a contrastare l’avversario e sia a proporre un gioco offensivo. Inserimenti da dietro, conclusioni personali da fuori area e calci piazzati erano altresì dei punti di forza del mitico Annovazzi. Scomparve a 55 anni a causa di un male incurabile.