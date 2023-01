Milan, 15 anni fa il 5-2 al Napoli: Ronaldo grande protagonista

Il 13 gennaio 2008, 15 anni fa, il Milan viveva le emozioni di un 5-2 contro il Napoli e il club ha voluto ricordarlo con un comunicato

Fabio Barera

Il 13 gennaio 2008, esattamente 15 anni fa, il Milan di Ancelotti superava con un rotondo 5-2 il Napoli e la società rossonera ha voluto festeggiare la ricorrenza attraverso un comunicato ufficiale. Di seguito il corpo della nota.

Milan, 15 anni fa il trionfo con il Napoli per 5-2 — (fonte: acmilan.com)

Tra i Milan-Napoli che hanno fatto storia, il Milan-Napoli del 2008 è un capitolo a parte e speciale del libro. Il 13 gennaio di quindici anni fa a San Siro si gioca la 18ª giornata di Serie A. I rossoneri in campionato devono riscattare un Derby negativo, incartato a ridosso del Natale dopo il vantaggio di Pirlo e la rimonta firmata Cruz-Ibrahimović, e accelerare il passo per rincorrere la zona Champions League, al momento distante sette punti.

Lo spettacolo inizia in anticipo perché Milan-Napoli è l'occasione per festeggiare con i tifosi milanisti - più di 75 mila gli spettatori allo stadio - la vittoria della FIFA Club World Cup alzata a Yokohama. Il terzo trofeo di un 2007 magico, arricchito dalla Supercoppa Europea e soprattutto dalla Champions League. La squadra di Ancelotti si schiera con il 4-3-1-2: Dida; Bonera, Nesta, Kaladze e Maldini; Seedorf, Pirlo e Ambrosini; Kaká a supporto di Ronaldo e... Pato.

L'attaccante brasiliano appena maggiorenne, acquistato in estate dall'Internacional di Porto Alegre ma ufficialmente indisponibile fino alla finestra di calciomercato invernale (i Club italiani non potevano tesserare più di un extracominitario all'anno), è la vera notizia del match: alla prima opportunità, fa l'attesissimo esordio nel Milan.

Pronti, via e il Diavolo comincia a ballare la samba. Ronaldo impegna presto Iezzo e al 15' lo batte, stappando la partita grazie a un pallone deviato dal portiere ma non a sufficienza per evitare di fargli oltrepassare la riga per qualche centimetro. La formazione di Reja - a +1 in classifica - concede e rischia, però non rimane passiva e risponde agli attacchi: al 28' ripartenza veloce, assist volante di Lavezzi e tap-in di Sosa per il pareggio.

Si riparte e al 31' i rossoneri tornano avanti: Pato si divora una doppia occasione per segnare, fermato da Iezzo, ci pensa Seedorf senza fronzoli a scaricare di potenza in rete. Nuovo sorpasso, ma nuovo pareggio di lì a breve quando Kaladze al 38' affossa Lavezzi in area, Rosetti fischia il rigore che Domizzi realizza.

Il 2-2 del primo tempo è già una grande partita, la ripresa invece è solo del BrasilMilan. Pochi secondi e Seedorf pennella per il colpo di testa e la doppietta di Ronaldo. Ora si mette in discesa, all'appello manca Kaká il quale non si iscrive al tabellino al 68', girandosi nello stretto e calciando un destro velenoso all'angolino per il poker.

Chi manca? Pato, esatto. San Siro aspetta solo "Il Papero". Eccolo al 74', avvolto di splendore: stoppa in corsa il lancio di Favalli, brucia Domizzi e appoggia di piatto sotto il corpo di Iezzo per il 5-2 finale. I milanisti esplodono in una serata perfetta. Una vittoria memorabile. Milan, Theo Hernandez può dare la svolta >>>