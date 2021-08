La Uefa celebra Kakà e la Champions League 2006/2007: ‘Indimenticabile’

Attraverso un post pubblicato su Twitter, la Uefa ha celebrato Kakà e la Champions League vinta dal Milan nella stagione 2006/2007

Una stagione incredibilmente fantastica quella di Kakà nel lontano 2006/2007. Un'annata formidabile sia per il fantasista brasiliano che per il Milan, vincitori dell'ultima Champions League. Attraverso un post su Twitter, la Uefa ha voluto celebrare l'ex numero 22 rossonero pubblicando vari gol e giocate del Pallone d'oro. "Capocannoniere 2006/2007 (10 gol). Vincitore della Champions League. Un ritorno a un'incredibile Champions League per Kakà", queste le parole apparse sull'account della Uefa.