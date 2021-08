Calciomercato Milan, top news: Adli ad un passo, le ultime su Florenzi

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 16 agosto, sul calciomercato del Milan. In primo piano le trattative calde per Yacine Adli ed Alessandro Florenzi. Il centrocampista del Bordeaux sembra ormai ad un passo. Il terzino, invece, ha già una base d'intesa con il Milan e spinge per approdare il più rapidamente possibile alla corte di Stefano Pioli. Settimana decisiva per il rinnovo di Franck Kessié. La distanza tra le parti si assottiglia. Novità attese anche in uscita: Conti e Castillejo dovrebbero lasciare il Milan, situazione da decifrare quella di Pobega. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.