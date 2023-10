Ibrahimovic, dal Malmo al Milan: quanto è cambiato il campione svedese?

Zlatan Ibrahimovic è uno dei migliori attaccanti di sempre. Lo svedese ha vinto in qualunque squadra abbia giocato, imprimendo tutta la sua personalità e quella tenacia tipica dei grandi campioni. Il suo percorso inizia da Malmo e si conclude a Milano, con la maglia rossonera che tanto ha amato. In onore del suo compleanno, riviviamo insieme quanto Zlatan sia cambiato nel tempo, fisicamente e non, ripercorrendo alcune fasi cruciali della sua immensa carriera.