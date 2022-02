Accadde oggi: Gren segna l’ultimo gol con il Milan nel 1953

69 anni fa Gren segnava l'ultima rete con la maglia del Milan, uno dei tanti. In rossonero per lui quattro stagioni ad alti livelli.

Era il 1° febbraio 1953 quando Gunnar Gren, ex centrocampista del Milan, segnava l'ultimo gol della sua avventura rossonera. Per lui quattro stagioni col Milan, condite da 137 presenze e 38 gol. Numeri importanti per un centrocampista. Ha fatto parte del famosissimo trio Gre-No-Li, tutto del nord Europa e che ha fatto le fortune del Milan di quegli anni, gli ultimi vincenti per molto tempo. L'ultimo gol in rossonero è arrivato dunque 69 anni fa, quando era la diciannovesima giornata del campionato 1952/53, contro il Palermo. Quella partita è poi stata vinta dalla squadra rossonera anche grazie al suo gol. Gren è morto nel 1991, nella sua Goteborg, all'età di 71 anni.